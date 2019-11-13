Нурмагомедов назвал имена будущих чемпионов UFC из России
Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов назвал имена трёх российских бойцов, которые должны стать чемпионами организации в ближайшем будущем. По мнению Нурмагомедова, Пётр Ян, Забит Магомедшарипов и Ислам Махачев в будущем должны завоевать титулы в промоушене.
«Ян, Забит, Ислам», — написал Нурмагомедов в комментариях к посту официального аккаунта UFC Russia с опросом о том, кто станет следующим чемпионом UFC из России. На выбор были предложены четыре варианта ответа, среди которых не было Ислама Махачева.
Нурмагомедов ранее признался, что следующий его поединок в UFC может стать последним в карьере. Соперником Нурмагомедова должен стать Тони Фергюсон, а бой может пройти в России.
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