Кроуфорд заявил о желании сразиться с Пакьяо
Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд заявил, что хотел бы провести следующий поединок с чемпионом мира по версии WBA Мэнни Пакьяо.
«Хочу ли я рано или поздно получить бой с Пакьяо? Я хочу этого поединка прямо сейчас. Он боксирует в той же весовой категории, что и я. У него есть чемпионский пояс, и я также чемпион мира, так почему бы нам не подраться? Он один из лучших бойцов полусреднего дивизиона, у нас получится прекрасный поединок», — приводит слова американца Boxingnews24.
Теренс Кроуфорд провёл предыдущий поединок в апреле 2019 года, когда победил Амира Хана. В декабре его ждёт бой с Эгидиусом Каваляускасом. Что касается филиппинца, то Пакьяо в прошлом бою победил Кита Турмана.
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