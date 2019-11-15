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Бразильский боец UFC заявил, что знает, как победить Нурмагомедова

Бразильский боец UFC заявил, что знает, как победить Нурмагомедова
Бокс/ММА / ММА 0

30-летний бразильский боец смешанного стиля Чарльз Оливейра, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, заявил, что знает, как одержать победу над Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом организации в лёгком весе. На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в MMA.

«Не могу сказать ничего плохого про Хабиба. Он побеждает всех, он побил всех топовых бойцов. Но они все ударники, ни один из них не был джитсером, не боящимся оказаться внизу.

У меня есть ответ на его приёмы. Я в состоянии побить Хабиба. Если я выиграю пару боёв, кто знает, может, у меня будет возможность подраться с ним. Это будет здорово, учитывая мой уровень джиу-джитсу и то, что я не боюсь оказаться в партере», — цитирует Оливейру BJPenn.com.

Оливейра занимает 13-е место в рейтинге бойцов UFC лёгкого веса.

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