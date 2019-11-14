В UFC сравнили Нурмагомедова с Мохаммедом Али

Вице-президент UFC по России и СНГ, глава UFC Russia Андрей Громковский оценил вклад Хабиба Нурмагомедова в развитие смешанных единоборств. На счету Нурмагомедова, действующего чемпиона организации в лёгком весе, 28 побед в 28 боях в MMA.

«Он внёс огромный вклад в развитие смешанных единоборств. И нам сказочно повезло, что чемпионство Хабиба совпало с запуском UFC в России.

У нас есть возможность работать с Хабибом, Хабиб активно помогает в продвижении наших спортсменов, трансляций и вообще популяризации смешанных единоборств как вида спорта.

Для многих Хабиб — новый Мохаммед Али. Это человек, который популярен не просто в отдельных странах, но и во всём мире. Люди застывают перед экраном, когда смотрят его бои по всему миру. Мы очень хотим, чтобы у нас появлялось больше таких чемпионов, и, конечно, активно работаем в этом направлении», — цитирует Громковского «Интерфакс».

Менеджер Нурмагомедова: бой Хабиба и Фергюсона может пройти в России весной