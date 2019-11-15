Лобов: зарабатываю больше, чем 90-95% бойцов UFC

Бывший боец UFC Артём Лобов, выступающий ныне в промоушене кулачных боёв Bare Knuckle FC, заявил, что зарабатывает больше, чем подавляющее большинство бойцов UFC. Тем самым ирландец российского происхождения вновь поднял тему о недостаточных гонорарах, выдаваемых лигой UFC.

«Не поймите меня неправильно, я очень благодарен UFC. Такому большому количеству предложений я во многом обязан UFC, так как некогда выступал в этой лиге и именно там сделал себе имя. И, конечно же, все хотят быть чемпионами. Быть частью UFC по-настоящему здорово. Но у каждого из нас есть семьи, дома нас ждут люди, которых мы должны прокормить и обеспечить. Мне удаётся зарабатывать намного больше за пределами UFC.

После каждого турнира UFC я просматриваю гонорары бойцов и вижу, что лишь один из них зарабатывает за бой больше меня. Если речь идёт о больших турнирах, то таких бойцов набирается три или четыре. Так что я зарабатываю больше, чем 90-95% бойцов UFC, и доволен положением, в котором нахожусь", — приводит слова Лобова MMA Fighting.

Следующий бой в Bare Knuckle FC Лобов проведёт 16 ноября с Джейсоном Найтом. Это будет уже их вторая встреча.