Бой, отменённый из-за нападения на тренера на взвешивании, перенесён на январь
Поединок за вакантные титулы WBC и WBO в первом среднем весе между чемпионкой мира в двух весовых категориях Клариссой Шилдс и хорватской спортсменкой Иваной Хабазин назначен на 5 января 2020 года, сообщает BoxingScene.
Бой должен был состояться 5 октября, но был отменён из-за нападения на тренера Иваны Хабазин. Во время взвешивания Кларисса Шилдс проверяла весы, а тренер Хабазин вступил в словесную перепалку с кем-то из команды Шилдс и подвергся нападению.
Джеймс Али Башир, тренер Хабазин, был доставлен в больницу с раной головы после удара о бетонный пол. Бой в итоге был отменён.
Для Хабазин это будет уже 24-й поединок на профессиональной сцене, на её счету 20 побед и три поражения. Кларисса Шилдс одержала девять побед в девяти боях.
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