Нагибин досрочно победил Сантьяго на турнире RCC 6 Intro

15 ноября в Екатеринбурге прошёл турнир по смешанным единоборствам RCC 6 Intro. В главном его событии встретились Тимур Нагибин и экс-боец UFC Майк Сантьяго.
Поединок прошёл только два раунда и закончился отказом угла американца от продолжения боя. Почти весь бой прошёл на ближней, удобной для Нагибина дистанции. Только в первой половине первого раунда Сантьяго удавалось сдерживать натиск российского бойца, но в итоге Тимур разбил защиту соперника, перевёл бой в партер и нанёс Сантьяго травму, которая и стала причиной остановки боя.
В соглавном событии вечера встретились Александр Грозин и бывший боец UFC Рони Джейсон. В ярком противостоянии победа решением судей досталась россиянину.
В андеркарде шоу все поединки закончились досрочно – Руслан Яманбаев выиграл Андрея Плотникова, Заур Азизов удушающим приёмом остановил Евгения Попова, Вадим Койнов нокаутировал Максима Викторова, Константин Симонов отправил в нокаут Евгения Щербакова, а Алекандр Горбунов выиграл у уральца Александра Ивановского.
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