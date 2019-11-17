Винникова: подготовка к чемпионату получилась сложнее, чем поединки

Лидер женской сборной России по тайскому боксу Светлана Винникова — о триумфальном возвращении на международную арену и признании лучшей спортсменкой чемпионата Европы в Минске.
«Нам в Минске всё понравилось ещё на чемпионате мира — 2017, поэтому обрадовалась, когда узнала, что этот чемпионат Европы также пройдёт в Беларуси. Арена очень удобно расположена, транспорт ходит без проблем, всё было супер. Самым сложным был не чемпионат, а подготовка к нему. Сначала мы тренировались в Москве, затем провели двухнедельный сбор с командой. Я долгое время не тренировалась, восстанавливалась после травмы, поэтому сильно переживала из-за того, что был долгий перерыв.
Когда приехала на соревнования, провела три боя уверенно и легко. Не скажу, что соперницы поставили передо мной сверхтяжёлые задачи. Но при этом не ожидала, что меня признают лучшей спортсменкой турнира. Помню, зовут для вручения этой награды, а я отвечаю: „Так меня уже наградили“. Думала, речь просто о медали. Конечно, была рада, что чемпионат Европы завершился для меня так. Эмоции были такие, что словами не передать».
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