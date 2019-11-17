Зикрьёев — о ЧЕ: самым сложным испытанием для меня была весогонка

Чемпион Европы по тайскому боксу россиянин Асланбек Зикрьёев рассказал о возвращении в состав сборной, непростом поединке с представителем хозяев соревнований и дальнейших соревновательных планах.



«Очень рад так успешно вернуться в обойму сборной. Слава богу, мы с тренером справились. Победа принесла непередаваемые ощущения, хотя пришлось преодолеть немало трудностей. Самым сложным была весогонка, потому что я гоняю много веса. Все три боя также получились непростыми. Сначала я выиграл у турка, затем победил испанца, с которым боксировал и год назад на чемпионате Европы в Праге. В финале моим соперником стал представитель Белоруссии.



В тот момент чувствовал особое давление, потому что на его стороне был зал. Когда мы выходили на ринг, зрители мощно кричали: „Беларусь! Беларусь!“ Но и поддержку своих товарищей я тоже чувствовал, за что хочу их поблагодарить. Отдыхать после победы долго не буду. Уже через неделю приму участие в отборочных студенческих соревнованиях, где попробую выступить в более тяжёлой весовой категории — до 57 кг», — рассказал Зикрьёев.