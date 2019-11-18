180-килограммовый бодибилдер дебютирует в боксе без перчаток в 2020 году

Бодибилдер Саджад Гариби, также известный как Иранский Халк, в 2020 году дебютирует в промоушене Bare Knuckle FC, сообщает New York Post. 27-летний спортсмен станет уачстником шоу под названием «США против Ирана: Третья мировая война». Об этом сообщил президент Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман.



Точная дата дебюта Гариби пока неизвестна.



Вес Гариби составляет около 180 кг, а рост — 188 см. Он неоднократно заявлял о своём желании выступить в смешанных единоборствах.

Посмотреть фото Саджада Гариби можно в инстаграм-аккаунте спортсмена.

Bare Knuckle FC — ведущий промоушен кулачных боёв. Именно в этой организации выступает российско-ирландский боец Артём Лобов. В Bare Knuckle FC он одержал победы над Джейсоном Найтом и Поли Малиньяджи, а в минувшие выходные проиграл Найту в реванше.