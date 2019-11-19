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Отсидевший боец Новосёлов подерётся перед боем Емельяненко — Кокляев

Отсидевший боец Новосёлов подерётся перед боем Еме
Отсидевший боец Новосёлов подерётся перед боем Емельяненко — Кокляев
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец смешанного стиля и самбист Максим Новосёлов проведёт бой перед поединком Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева, сообщили организаторы мероприятия.

«В соглавном бое турнира выступит Максим Новосёлов. Его соперником станет мастер спорта по боевому самбо и вольной борьбе Алексей Гончаров», — приводит слова представителя организаторов поединка ТАСС.

Бой Емельяненко — Кокляев состоится 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене». Поединок пройдёт по правилам бокса и будет состоять из четырёх раундов по три минуты.

Новосёлов 14 лет провёл в местах лишения свободы. 46-летний боец одержал девять побед в смешанных единоборствах и потерпел два поражения, а ещё один поединок завершился вничью.

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