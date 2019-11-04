Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

В «Инстаграме» показали проморолик боя Емельяненко — Кокляев. Видео

В «Инстаграме» показали проморолик боя Емельяненко — Кокляев. Видео
Бокс/ММА / ММА 0

В «Инстаграме» опубликовали проморолик, посвящённый поединку российских спортсменов бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева. Емельяненко и Кокляев выйдут на ринг 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве и сразятся по правилам бокса.

В начале проморолика создатели напомнили о стычке с участием Емельяненко и Кокляева, которые подрались в одном из ресторанных комплексов в центре Москвы в начале октября. Кокляев получил рассечение, после того как Емельяненко попал в него кепкой.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном «инстаграме» «РЕН ТВ».

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. 40-летний Кокляев дебютирует в единоборствах.

Бой Емельяненко и Кокляева покажут на «РЕН ТВ»
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019