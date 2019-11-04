В «Инстаграме» показали проморолик боя Емельяненко — Кокляев. Видео

В «Инстаграме» опубликовали проморолик, посвящённый поединку российских спортсменов бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева. Емельяненко и Кокляев выйдут на ринг 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве и сразятся по правилам бокса.

В начале проморолика создатели напомнили о стычке с участием Емельяненко и Кокляева, которые подрались в одном из ресторанных комплексов в центре Москвы в начале октября. Кокляев получил рассечение, после того как Емельяненко попал в него кепкой.

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На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. 40-летний Кокляев дебютирует в единоборствах.