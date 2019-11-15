А. Емельяненко прокомментировал инцидент, когда его пьяного сняли на видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, недавно замеченный на улице в Москве в состоянии алкогольного опьянения, заявил, что не имеет проблем с алкоголем.

«Я обычный человек, как и вы все. Пей, не пей… Если я выпиваю, то об этом знают все.

Сколько раз в году вы узнали, что я выпил? Один! Один раз в год выпил, и всё, а тут со всех сторон: «Не пей, не пей, не пей».

Вы на себя посмотрите, сколько вы вжираете в себя ежедневно, еженедельно и ежемесячно. Сколько алкоголя вы пьете.

Ну, бывает. Накатил. До этого год назад я выпил, а вас до сих пор не попустит никак? Идите делом займитесь и успокойтесь – я не бухаю! Что вы сидите с закрытых аккаунтов умничаете. Успокойтесь уже, за собой смотрите!» — цитирует Емельяненко Fight Time.

29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве Емельяненко сразится с российским стронгменом Михаилом Кокляевым. Бой пройдёт по правилам бокса.

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