А. Емельяненко прокомментировал инцидент, когда его пьяного сняли на видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, недавно замеченный на улице в Москве в состоянии алкогольного опьянения, заявил, что не имеет проблем с алкоголем.
«Я обычный человек, как и вы все. Пей, не пей… Если я выпиваю, то об этом знают все.
Сколько раз в году вы узнали, что я выпил? Один! Один раз в год выпил, и всё, а тут со всех сторон: «Не пей, не пей, не пей».
Вы на себя посмотрите, сколько вы вжираете в себя ежедневно, еженедельно и ежемесячно. Сколько алкоголя вы пьете.
Ну, бывает. Накатил. До этого год назад я выпил, а вас до сих пор не попустит никак? Идите делом займитесь и успокойтесь – я не бухаю! Что вы сидите с закрытых аккаунтов умничаете. Успокойтесь уже, за собой смотрите!» — цитирует Емельяненко Fight Time.
29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве Емельяненко сразится с российским стронгменом Михаилом Кокляевым. Бой пройдёт по правилам бокса.
- 15 ноября 2019
-
12:02
-
11:42
-
11:04
-
10:42
-
10:10
-
09:39
-
09:19
-
09:00
-
01:16
- 14 ноября 2019
-
23:48
-
21:25
-
20:54
-
19:50
-
19:01
-
17:57
-
16:46
-
15:55
-
14:40
-
14:27
-
14:04
-
13:50
-
13:04
-
12:50
-
12:05
-
11:38
-
10:42
-
10:15
-
09:03
-
01:02
-
00:37
- 13 ноября 2019
-
23:43
-
22:20
-
21:41
-
20:45
-
19:32