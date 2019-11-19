Тилл: вызвал Ромеро на бой, когда был в стельку пьян

Бывший претендент на титул чемпиона UFC Даррен Тилл рассказал, при каких обстоятельствах он решил вызвать на бой другого экс-претендента на титул Йоэля Ромеро. По словам британца, он написал сообщение в «Твиттере», когда был пьян.

«Я вызвал его на бой тогда, когда был в стельку пьян. Мой друг открыл классный бар в Ливерпуле, и мы были приглашены на это мероприятие. Тогда я праздновал свою недавнюю победу. Затем я зашёл в гугл и увидел фото Ромеро. Это страшный мужик. Я сказал другу, что отмечу его и вызову на бой, и в итоге сделал это. Утром, когда я проснулся на диване, моя девушка сказала мне, что я вызвал на поединок Ромеро. Все знают, что я начинаю споры в „Твиттере“, когда пьян. Это не совсем нормально, но так я веселюсь», — приводит слова Тилла BJPenn.