Деревянченко: я не проиграл бой Головкину
Бывший двукратный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Сергей Деревянченко поделился мыслями о недавнем поединке с Геннадием Головкиным. Украинец считает, что не проиграл ту встречу.
«Выиграл ли я бой? Всегда критичен к себе. Тренер меня учил, что если мне не подняли руку, значит что-то делал не так. Руководствуюсь этим. Но скажу, что бой я не проиграл. Чувствую, что не проиграл. Бой не пересматривал», — рассказал Деревянченко в интервью, размещённом на YouTube-канале VideoBoxing.
Бой Геннадия Головкина и Сергея Деревянченко состоялся ранним утром 6 октября мск в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Победа единогласным решением судей досталась боксёру из Казахстана.
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