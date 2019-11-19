Деревянченко: я не проиграл бой Головкину

Бывший двукратный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Сергей Деревянченко поделился мыслями о недавнем поединке с Геннадием Головкиным. Украинец считает, что не проиграл ту встречу.

«Выиграл ли я бой? Всегда критичен к себе. Тренер меня учил, что если мне не подняли руку, значит что-то делал не так. Руководствуюсь этим. Но скажу, что бой я не проиграл. Чувствую, что не проиграл. Бой не пересматривал», — рассказал Деревянченко в интервью, размещённом на YouTube-канале VideoBoxing.

Бой Геннадия Головкина и Сергея Деревянченко состоялся ранним утром 6 октября мск в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Победа единогласным решением судей досталась боксёру из Казахстана.