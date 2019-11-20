Бывший тренер Емельяненко объявил о возобновлении сотрудничества с Фёдором

Тренер Питер Тайссе рассказал, что поможет российскому бойцу смешанных единоборств Фёдору Емельяненко подготовиться к поединку с Куинтоном Джексоном. Емельяненко и Тайссе прекратили сотрудничество, после того как россиянин потерпел поражение в поединке с американцем Райаном Бейдером в январе.
«Скоро я прилечу в Россию, и мы приступим к подготовке», — приводит слова Тайссе ТАСС.
Емельяненко и Джексон сразятся на турнире Belaltor в Японии 29 декабря.
На счету 43-летнего Емельяненко 45 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед и потерпел 6 поражений, а ещё один поединок признали несостоявшимся.
41-летний Джексон, бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории, провёл 51 бой в MMA, одержав 38 побед и потерпев 13 поражений.
Ранее стало известно, сколько стоят билеты на бой Емельяненко и Джексона.
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