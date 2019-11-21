Ломаченко намекнул, что Альварес не заслуживает первого места в рейтинге P4P

Чемпион мира в лёгком весе по версиям WBA Super, WBO, WBC Василий Ломаченко дал понять, что не считает заслуженным лидерство Сауля Альвареса в рейтинге лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории (P4P).
«У меня нет чувства, что я срочно должен что-то делать после того, как Канело потеснил меня с первого места рейтинга P4P по версии журнала Ring. Справедливо ли ему дали первое место? Я бы не хотел рассуждать на эту тему. Просто каждый из боксёров, по крайней мере из топ-5, считает, что именно он заслуживает лидерства в рейтинге. Потому рассуждать о том, кто лучше, или кто хуже…
Для этого есть специальные комиссии, авторитетные издания вроде того же журнала Ring, которые определяют лидера по каким-то своим критериям, не знаю — субъективным или объективным», — сказал Ломаченко в интервью, размещённом на его канале в YouTube.
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