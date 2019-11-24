Уайлдер: Джошуа заявил, что ему не интересен бой со мной

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер признался, что в грядущем противостоянии Энди Руиса и Энтони Джошуа будет болеть за первого. Американец объяснил это желанием провести объединительный бой, а по его убеждению, Джошуа будет избегать такого поединка.

«Если Руис победит, это будет здорово для бокса. После его победы мы наконец организуем объединительный бой в нашем дивизионе. Джошуа уже заявил, что его не интересует бой со мной. Между тем, вся суть в том, чтобы объединить титулы. В супертяжёлом весе должен быть только один чемпион, а не несколько», — приводит слова Уайлдера Boxingnews24.

Ранним утром 24 ноября мск Деонтей Уайлдер проведёт бой с Луисом Ортисом. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи Уайлдер — Ортис.