А. Емельяненко: в России нет бойцов, которые могли бы меня побить

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в преддверии поединка с Михаилом Кокляевым заявил, что считает себя лучшим представителем MMA в стране. Бой Емельяненко и Кокляева состоится на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября и пройдёт по правилам бокса.

«Сильным ещё попасть надо. Не собираюсь стоять перед Кокляевым, как Волков. Я бы победил Волкова. Он выносливый и долговязый, но ничего особенного в нём нет. Думаю, в России вообще нет бойцов, которые могли бы меня побить.

Тони Джонсон меня просто переводил в партер и создавал видимость боя. У Михаила не получится создавать даже видимость. Держи руки у головы, Миша», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Антон Андреев.

Емельяненко добавил, что не знает, будет ли его бой смотреть брат Фёдор.

«Без понятия. Этот вопрос Фёдору задайте», — сказал он.