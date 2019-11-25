А. Емельяненко: в России нет бойцов, которые могли бы меня побить

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в преддверии поединка с Михаилом Кокляевым заявил, что считает себя лучшим представителем MMA в стране. Бой Емельяненко и Кокляева состоится на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября и пройдёт по правилам бокса.
«Сильным ещё попасть надо. Не собираюсь стоять перед Кокляевым, как Волков. Я бы победил Волкова. Он выносливый и долговязый, но ничего особенного в нём нет. Думаю, в России вообще нет бойцов, которые могли бы меня побить.
Тони Джонсон меня просто переводил в партер и создавал видимость боя. У Михаила не получится создавать даже видимость. Держи руки у головы, Миша», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Антон Андреев.
Емельяненко добавил, что не знает, будет ли его бой смотреть брат Фёдор.
«Без понятия. Этот вопрос Фёдору задайте», — сказал он.
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