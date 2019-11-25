Кокляев пообещал дать реванш Емельяненко в случае победы

Российский стронгмен Михаил Кокляев заявил, что не откажет в реванше бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, если победит его в предстоящем поединке. Бой Кокляева и Емельяненко состоится на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября и пройдёт по правилам бокса.

«Если выиграю, то дам реванш Саше. В стиле ММА.

При подготовке к поединку старался соблюдать режим дня, что тяжелее с большим количеством съёмок, рекламой этого боя.

Я считаю Александра серьёзным бойцом. Я готовился, терпел — непривычная для меня работа. Но нам дано такое качество, как воля. Мотивации было вагон и маленькая тележка, мне достаточно было вспомнить, с кем у меня бой», — передаёт слова Кокляева корреспондент «Чемпионата» Антон Андреев.

