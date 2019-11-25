Смоляков встретится с экс-участником «Битвы за хайп», который все бои проиграл

Бывший боец UFC в тяжёлом весе Дмитрий Смоляков узнал дату следующего поединка. Россиянин выступит на турнире King of Warriors, проведение которого запланировано на 2 декабря 2019 года в Москве. Об этом говорится на странице организации в «Инстаграме».

Соперником Смолякова станет камерунский боец Кристиан Вуапи, проведший в профессионалах пятнадцать поединков. Во всех из них он проиграл, причём во всех случаях досрочно. Все пятнадцать боёв Вуапи провёл в российских лигах, в том числе он участвовал в проекте «Битва за хайп».

Что касается Смолякова, то он в ММА провёл тринадцать поединков, победив в девяти из них. На счету Дмитрия три боя в UFC, во всех из них он проиграл. Не так давно Дмитрий признался, что принимает запрещённые препараты.