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Гэтжи снова выразил желание подраться с Нурмагомедовым

Гэтжи снова выразил желание подраться с Нурмагомедовым
Бокс/ММА / ММА 0

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, вновь сообщил, что хотел бы выйти в октагон с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом организации в лёгком весе. Ранее Гэтжи уже говорил, что хочет успеть подраться с Нурмагомедовым, пока тот не закончил карьеру, а теперь повторил свои слова.

«Чемпионский пояс стал бы вишенкой на торте. Я пытаюсь выйти на бой с Хабибом. Он публично заявлял, что впереди у него не так много поединков. Поэтому мне хотелось бы подраться с ним, пока он не ушёл», — приводит слова Гэтжи Bloody Elbow.

Гэтжи провёл 23 боя в смешанных единоборствах, в которых одержал 21 победу и потерпел 2 поражения. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в MMA.

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