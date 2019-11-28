Протянет ли Кокляев хотя бы раунд против Емельяненко?
29 ноября в Москве на «ВТБ Арене» российский стронгмен Михаил Кокляев сразится с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Поединок пройдёт по правилам бокса. Спортсменов ждёт четыре раунда по три минуты.
«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе на тему того, что сможет сделать Михаил Кокляев в этом поединке и кто выйдет победителем из этого противостояния.
На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это будет дебют в единоборствах.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Кокляев.
- 28 ноября 2019
-
00:38
- 27 ноября 2019
-
23:45
-
22:57
-
21:50
-
19:54
-
19:08
-
18:35
-
18:04
-
16:15
-
15:44
-
14:03
-
13:48
-
12:33
-
11:19
-
11:03
-
10:00
-
09:23
-
09:05
-
00:39
-
00:01
- 26 ноября 2019
-
22:41
-
21:38
-
20:25
-
18:51
-
17:18
-
16:40
-
16:06
-
15:32
-
15:00
-
14:33
-
13:51
-
13:33
-
12:52
-
11:12
-
11:01
Партнерский контент