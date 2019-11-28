Протянет ли Кокляев хотя бы раунд против Емельяненко?

29 ноября в Москве на «ВТБ Арене» российский стронгмен Михаил Кокляев сразится с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Поединок пройдёт по правилам бокса. Спортсменов ждёт четыре раунда по три минуты.



«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе на тему того, что сможет сделать Михаил Кокляев в этом поединке и кто выйдет победителем из этого противостояния.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это будет дебют в единоборствах.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Кокляев.