Арум: Ломаченко и Кроуфорд талантливее, чем Альварес
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум признался, что не считает действующего чемпиона мира в трёх весовых категориях Сауля Альвареса таким же талантливым, как чемпиона мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд или чемпиона мира в лёгком весе Василия Ломаченко.
«Лучший ли Альварес на данный момент? Нет. Думаю, что Ломаченко и Кроуфорд талантливее, чем он. Прекрасен ли Канело? Да, но сомневаюсь, что у него есть талант как у Марвина Хаглера. Суть в том, что Ломаченко и Кроуфорд лучшие в своих дивизионах не только сейчас, но, вероятно, и за всю историю своих весовых категорий. Но как бы то ни было, Альварес в любом случае один из лучших в рейтинге Pound-for-Pound», — приводит слова функционера Boxingnews24.
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