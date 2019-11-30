Тренер Сен-Пьера: боя с Хабибом мотивировал бы Жоржа на возвращение в UFC

Фирас Захаби, тренер бывшего чемпиона UFC Жоржа Сен-Пьера, подчеркнул, что его подопечный мог бы вернуться ради боя с Хабибом Нурмагомедовым.
«Он всё время тренируется. Он просто машина. Если Усман или Ковингтон получат травму… Я не хочу говорить за Жоржа, но он способен побить кого угодно. Он величайший мастер боевых искусств в мире. Он монстр. Жорж любит тренироваться. В субботу он потренировался, прошёл все раунды, а после этого потренировал нескольких синих и фиолетовых поясов, просто общаясь с ними и объясняя технику. Парню это нравится.
Что может его мотивировать на возвращение? Мегабой. Он не хочет снова быть чемпионом, не хочет драться каждый квартал. Но достаточно пригласить его на супербой и дать ему достойного соперника. Возможно, он не сможет сделать пять раундов сразу, но после нескольких недель подготовки — легко. Он просто монстр.
Какой бой может мотивировать его? С Хабибом в промежуточном весе», — приводит слова Фираса Захаби MMAFighting.
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