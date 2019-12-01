Хельвани: Макгрегор хочет подраться с Хабибом в Москве в конце 2020 года

Обозреватель и инсайдер ESPN Ариэль Хельвани сообщил, что Конор Макгрегор хочет получить бой с Хабибом Нурмагомедовым в конце 2020 года и отобрать у него титул UFC.
«План Макгрегора в том, чтобы подраться три раза в 2020 году. Он не делал этого уже три года, и это сложно, но ирландец умеет быть сосредоточенным на цели. Люди говорят, что не видели его таким сосредоточенным уже давно.
После боя с Серроне он хочет подраться весной или ранним летом. Возможно, это будет поединок с Масвидалем или Нейтом Диазом. А в конце года он хочет бой с Хабибом Нурмагомедовым в Москве, если тот всё ещё будет чемпионом. Конор хочет исправить ошибки первого боя. Он хочет выиграть два боя, взять в третьем титул и заткнуть всех», — сказал Ариэль Хельвани в эфире ESPN.
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