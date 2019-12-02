Боксёрские перчатки Кокляева пропали после боя с Емельяненко

Российский стронгмен Михаил Кокляев признался, что его боксёрские перчатки пропали после поединка с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и попросил вернуть их, пообещав взамен новые.
«Дорогие друзья, объявление. Кто взял мои боксёрские перчатки сразу же после боя? Верните, пожалуйста. Взамен другие и майка с логотипом канала РЕН ТВ. Мне мои старые, дедовские, в которых я боксировал с Сашей. Новые будут гарантированы от нас и нашей команды», — сказал Кокляев в видеообращении.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Емельяненко и Кокляев провели боксёрский бой 29 ноября. Поединок был рассчитан на четыре раунда, а на его кону стоял пояс чемпиона по версии РЕН ТВ в супертяжёлом весе. Победу в первом же раунде одержал Александр Емельяненко. Для 40-летнего Кокляева это был дебют в единоборствах.
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