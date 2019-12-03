Фергюсон пообещал сделать из Нурмагомедова яичницу
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон заявил, что собирается победить Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории. Поединок 31-летнего Нурмагомедова и 35-летнего Фергюсона состоится в Нью-Йорке 18 апреля.
«Я не выхожу из головы у этого парня. Он смотрит на меня, собирается напряжённо тренироваться. Он будет так нервничать, что допустит ошибку, а я собираюсь этим воспользоваться.
Я намерен подловить его во время схватки. Да, будет яичница, детка.
У этого парня проблема, и имя ей — Тони Фергюсон. Я иду за ним. Сезон охоты открыт», — приводит слова Фергюсона MMAJunkie.
На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. У Фергюсона 25 побед в 28 поединках.
«Во мне разгорелся огонь». Нурмагомедов — о подготовке к бою с Фергюсоном
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