Фергюсон пообещал сделать из Нурмагомедова яичницу

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон заявил, что собирается победить Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории. Поединок 31-летнего Нурмагомедова и 35-летнего Фергюсона состоится в Нью-Йорке 18 апреля.

«Я не выхожу из головы у этого парня. Он смотрит на меня, собирается напряжённо тренироваться. Он будет так нервничать, что допустит ошибку, а я собираюсь этим воспользоваться.

Я намерен подловить его во время схватки. Да, будет яичница, детка.

У этого парня проблема, и имя ей — Тони Фергюсон. Я иду за ним. Сезон охоты открыт», — приводит слова Фергюсона MMAJunkie.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. У Фергюсона 25 побед в 28 поединках.