Ковалёв прекратил тренироваться и набрал лишний вес

Российский боксёр Сергей Ковалёв, бывший чемпион мира в полутяжёлом весе, рассказал в «Инстаграме», что после титульного поединка с мексиканцем Саулем Альваресом какое-то время не тренировался, из-за чего набрал лишний вес. 2 ноября Ковалёв проиграл Альваресу, который нокаутировал соперника в 11-м раунде, и лишился чемпионского пояса WBC.
«Хватит отдыхать и объедаться всякой всячины, пора возвращаться к нормальному и спортивному образу жизни. Вставая на весы, боюсь их сломать», — написал Ковалёв в своём «инстаграме», прикрепив текст к фотографии.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» боксёра.
На счету 36-летнего Ковалёва 39 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 34 победы (в том числе 29 нокаутом) и потерпел 4 поражения, а ещё один бой завершился вничью.
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