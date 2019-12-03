Усик и Чисора могут провести бой 8 февраля 2020 года

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик и экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе близки к организации поединка. По словам британского промоутера Эдди Хирна, их встреча может состояться 8 февраля 2020 года.

«У меня была встреча с командой Усика в Монако. Они очень заинтересованы в поединке с Чисорой. Я общался также с самим Дереком и его промоутером Дэвидом Хэем. Они также проявляют большой интерес к такому бою. Потенциальная дата — 8 февраля 2020 года. Но я надеюсь, что они оба прилетят в Саудовскую Аравию на бой Джошуа с Руисом. Знаю, что Александр будет на месте. Верю, что Чисора также прибудет», — приводит слова промоутера Boxingnews24.

Напомним, Александр Усик недавно дебютировал в супертяжёлом весе. В октябре 2019 года он досрочно победил Чазза Уизерспуна.