Рой Джонс оценил шансы Поветкина в бою с Хантером

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой Джонс-младший поделился ожиданиями от встречи экс-чемпион мира по версии WBA Regular в супертяжёлом весе Александра Поветкина с бывшим претендентом на титул в первом тяжёлом весе Майклом Хантером. По его словам, у россиянина хорошие шансы на успех.
«У Поветкина отличные шансы в бою с Хантером. Недавно он победил кузена Тайсона Фьюри — Хьюи Фьюри. Это была отличная победа Поветкина. Хантер — хороший боксёр, как и его отец. Как я уже сказал, он качественный боксёр. И он часто работал спарринг-партнёром у многих звёздных боксёров, а когда ты работаешь у звёзд, ты учишься у них сам.
Поветкину надо рано захватить контроль, и ему нужно заставить Хантера почувствовать себя спарринг-партнёром. Ему нужно заставить Хантера чувствовать себя скованным. Если Поветкин даст ему разыграться, это станет большой проблемой. Всё в этом бою зависит от Поветкина. Если он выйдет и с самого начала покажет, что он главный, если он проведёт хороший бой, то он победит», — цитирует Джонса официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».
Бой Александра Поветкина с Майклом Хантером состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.
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