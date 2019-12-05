Альварес следующий поединок может провести с Сондерсом или Смитом
Чемпион мира в среднем и полутяжёлом весе Сауль Альварес следующий поединок может провести во втором среднем весе, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майк Коппинджер. В команде мексиканца в качестве соперников для Канело рассматривают чемпиона мира по версии WBA Super Каллума Смита и чемпиона мира по версии WBO Билли Джо Сондерса.
Напомним, Альварес не так давно отказался от титула временного чемпиона мира во втором среднем весе. Предыдущий поединок Сауль провёл ранним утром 3 ноября мск. Тогда он нокаутировал россиянина Сергея Ковалёва и отобрал у того титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO.
Таким образом, Канело стал чемпионом мира в четырёх весовых категориях.
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