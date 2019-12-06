Куницкая: в России нет общей базы, тренировки в США — другой уровень

Боец UFC Яна Куницкая призналась, что тренировочный процесс в США даётся ей гораздо легче, чем в любой другой точки мира.

«Тренировки в США — другой уровень. Это более профессиональная подготовка. Таиланд я очень люблю, потому что там можно совмещать тренировки с отдыхом, но проводить подготовительный лагерь там я бы не стала. После каждого боя стараюсь туда ехать на месяц, чтобы отдохнуть.

В России тяжело тренироваться, так как нет какой-то общей базы, где всё вместе. Мне нужно полтора часа добираться до зала, полтора часа обратно. Всё это выматывает. После боёв я приезжаю в Россию, но потом стараюсь быстрее вернуться в США", — рассказала Куницкая в интервью, размещённом на странице UFC Russia в «Инстаграме».

В ночь на 8 декабря мск Яна выступит на турнире UFC on ESPN 7 в Вашингтоне. Там она встретится с пятым номером рейтинга Аспен Лэдд.