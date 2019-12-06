Президент UFC объявил, что договорился с Мейвезером

Президент UFC Дэна Уайт рассказал, что пообщался с непобеждённым боксёром Флойдом Мейвезером, однако не стал уточнять, о чём именно договорились стороны.
«Да, это правда. Мы встретились на матче «Клипперс» (клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс». — Прим. «Чемпионата»). Мы начали переговоры и в буквальном смысле согласовали сделку прямо на площадке.
Мы пожали друг другу руки. Мы достигли соглашения. И, если всё будет так, как думаем мы с Флойдом, мы, вероятно, в марте подпишем все бумаги.
Посмотрим, что произойдёт в ближайшие месяцы. Может, нам удастся подготовить что-то интересное. Если всё пойдёт как надо, мы с Флойдом устроим что-то в октябре или ноябре», — цитирует Уайта MMAJunkie.
Также Уайт рассказал, при каких условиях организует реванш Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор.
- 6 декабря 2019
-
14:55
-
14:18
-
13:19
-
12:07
-
11:03
-
10:17
-
09:08
-
02:38
-
00:53
-
00:40
-
00:31
- 5 декабря 2019
-
23:29
-
22:57
-
22:14
-
21:12
-
21:00
-
20:02
-
18:55
-
18:00
-
16:32
-
16:21
-
15:03
-
14:52
-
14:46
-
14:07
-
13:57
-
13:44
-
13:13
-
12:08
-
11:20
-
10:20
-
09:37
-
09:00
-
00:59
- 4 декабря 2019
-
23:45