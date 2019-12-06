Президент UFC объявил, что договорился с Мейвезером

Президент UFC Дэна Уайт рассказал, что пообщался с непобеждённым боксёром Флойдом Мейвезером, однако не стал уточнять, о чём именно договорились стороны.

«Да, это правда. Мы встретились на матче «Клипперс» (клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс». — Прим. «Чемпионата»). Мы начали переговоры и в буквальном смысле согласовали сделку прямо на площадке.

Мы пожали друг другу руки. Мы достигли соглашения. И, если всё будет так, как думаем мы с Флойдом, мы, вероятно, в марте подпишем все бумаги.

Посмотрим, что произойдёт в ближайшие месяцы. Может, нам удастся подготовить что-то интересное. Если всё пойдёт как надо, мы с Флойдом устроим что-то в октябре или ноябре», — цитирует Уайта MMAJunkie.

Также Уайт рассказал, при каких условиях организует реванш Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор.