Президент UFC назвал условия организации реванша Нурмагомедов — Макгрегор

Президент UFC Дэна Уайт рассказал, что должно случиться, чтобы стало возможным проведение матча-реванша с участием российского бойца Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. Для этого, по его словам, необходимо, чтобы Макгрегор 18 января победил Дональда Серроне, а Нурмагомедов 18 апреля — Тони Фергюсона.

«Думаю, Конор хочет матча-реванша с Хабибом Нурмагомедовым. Состоится ли он? Сначала нужно узнать результат боя Серроне и Конора, а это очень сложный бой. Особенно в весовой категории 170 фунтов, где Ковбою не нужно гонять вес.

Затем Хабиб должен победить Тони Фергюсона. Если случится и то, и то, то да, мы можем сделать матч-реванш», — приводит слова Уайта BJPenn.com.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил чемпионский титул UFC в лёгком весе. Конор с тех пор не выходил в октагон, а Хабиб ещё раз защитил пояс, победив американца Дастина Порье в сентябре.