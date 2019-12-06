Юбэнк пообещал нокаутировать Коробова

В ночь на 8 декабря мск в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоится турнир по профессиональному боксу, в андеркарде которого пройдёт титульный бой в среднем весе между Матвеем Коробовым и Крисом Юбэнком-младшим. В преддверии противостояния британец поделился мнением о сопернике, пообещав добыть досрочную победу.

«Это сложный соперник. Он умён, опытен, настоящий ветеран. Так что я не заглядываю ему за спину, хотя он думает именно так. У него в рукаве много различных трюков, к тому же он левша, что является важным фактором. Я много изучал его и тренировался с левшами. Собираюсь победить его в красивом стиле. Он говорит о судейском решении, но я остановлю его до 12-го раунда.

Мне уже 30 лет, так что я буду выступать на пике возможностей ещё три-четыре года. Я иду за титулами, мне нужны большие имена, и Коробов — отличный соперник для прорыва в США. С Коробовым я открою сезон», — приводит слова Юбэнка-младшего BoxingScene.