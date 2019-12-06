Поветкин — Хантер: посмотреть бой можно на Первом канале
Завтра, 7 декабря, в Саудовской Аравии состоится большой вечер профессионального бокса, в соглавном событии которого выступит экс-чемпион мира по версии WBA Regular в супертяжёлом весе Александр Поветкин. Его соперником станет экс-претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Майкл Хантер.
Посмотреть трансляцию этого противостояния можно будет на Первом канале по соответствующей ссылке. Напомним, что россиянин выступит в андеркарде реванша чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энди Руиса и Энтони Джошуа. Этот поединок возглавит шоу в Саудовской Аравии.
Первый канал уже подготовил анонс главных боёв турнира.
Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи Джошуа — Руис.
- 6 декабря 2019
-
20:16
-
19:34
-
19:21
-
18:09
-
18:01
-
17:18
-
16:25
-
16:00
-
14:55
-
14:18
-
13:19
-
12:07
-
11:03
-
10:17
-
09:08
-
02:38
-
00:53
-
00:40
-
00:31
- 5 декабря 2019
-
23:29
-
22:57
-
22:14
-
21:12
-
21:00
-
20:02
-
18:55
-
18:00
-
16:32
-
16:21
-
15:03
-
14:52
-
14:46
-
14:07
-
13:57
-
13:44
Партнерский контент