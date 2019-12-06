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Поветкин — Хантер: посмотреть бой можно на Первом канале

Поветкин — Хантер: посмотреть бой можно на Первом канале
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Завтра, 7 декабря, в Саудовской Аравии состоится большой вечер профессионального бокса, в соглавном событии которого выступит экс-чемпион мира по версии WBA Regular в супертяжёлом весе Александр Поветкин. Его соперником станет экс-претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Майкл Хантер.

Посмотреть трансляцию этого противостояния можно будет на Первом канале по соответствующей ссылке. Напомним, что россиянин выступит в андеркарде реванша чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энди Руиса и Энтони Джошуа. Этот поединок возглавит шоу в Саудовской Аравии.

Первый канал уже подготовил анонс главных боёв турнира.

Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи Джошуа — Руис.

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