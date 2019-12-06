Прямой эфир боя Поветкин — Хантер проведёт Первый канал
7 декабря в Саудовской Аравии пройдёт масштабный вечер профессионального бокса, в карде которого состоятся несколько значимых боёв в супертяжёлом весе. Главным событием шоу станет титульное противостояние чемпиона мира в супертяжёлом весе Энди Руиса и экс-чемпиона Энтони Джошуа, аг в соглавном событии выступит другой экс-чемпион мира — россиянин Александр Поветкин, его соперником станет Майкл Хантер.
Первый канал проведёт прямой эфир этого поединка. Кроме того, на Первом канале уже подготовлен анонс большого вечера бокса в Саудовской Аравии.
За прямой трансляцией боя Поветкин — Хантер можно будет следить после перехода по этой ссылке.
Напомним, что «Чемпионат» проведёт также онлайн-трансляцию реванша Джошуа — Руис.
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