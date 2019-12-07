Тим Цзю: давайте уже перебираться в большую лигу

Проспект среднего веса Тим Цзю прокомментировал победу над Джеком Брюбэйкером.



«Надеюсь, ребята, вы получили удовольствие. 15:0. Давайте уже перебираться в большую лигу. Спасибо всем, кто составляет мне компанию в этом прекрасном путешествии», — написал в «Инстаграме» Тим Цзю.



Напомним, 6 декабря в Сиднее, Австралия, прошёл вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились проспект первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю (15-0, 11 КО) и Джек Брюбэйкер (16-3-2, 8 КО).



Цзю-младший активно начал поединок и работал первым номером. 28-летний Брюбэйкер пытался принять темп соперника и отвечать на каждую атаку соперника. Тем не менее скоро преимущество Тима стало заметным. С каждым раундом положение Брюбэйкера усугублялось, и в четвёртом раунде команда боксёра приняла решение снять его с поединка.