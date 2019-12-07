Прямой эфир боя Поветкин — Хантер пройдёт на Первом канале

Сегодня, 7 декабря, в Саудовской Аравии состоится масштабный вечер профессионального бокса. В его ходе в ринге появится экс-чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин. Его соперником станет экс-претендент на титул в первом тяжёлом весе Майкл Хантер.

Посмотреть это противостояние в Прямом эфире можно будет на Первом канале по соответствующей ссылке. Главным событием вечера бокса в Эд-Диръии станет титульная схватка в супертяжёлом весе между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энди Руисом и бывшим обладателем всех этих регалий Энтони Джошуа.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя-реванша Энтони Джошуа — Энди Руис. Впервые боксёры встретились в июне 2019 года. Тогда Руис нокаутировал британца в седьмом раунде.