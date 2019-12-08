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Коробов проиграл Юбэнку-младшему из-за травмы

Коробов проиграл Юбэнку-младшему из-за травмы
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В Бруклине (Нью-Йорк, США) завершился бой за вакантный пояс временного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе, в котором российский боксёр Матвей Коробов встретился с британцем Крисом Юбэнком-младшим.

Российский боксёр не смог закончить бой из-за травмы, и победа досталась британцу. Во 2-м раунде бой неожиданно пришлось прервать из-за травмы — россиянин повредил левое плечо и не смог продолжить схватку.

Таким образом, Коробов потерпел третье поражение в профессиональной карьере при 28 победах (14 из которых нокаутом).

Крис Юбэнк-младший в свою очередь одержал 29-ю победу (22 досрочно).

В главном событии вечера чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло будет защищать пояс от посягательств Денниса Хогана.

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