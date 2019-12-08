Розенстрайк победил Оверима нокаутом за 4 секунды до конца боя
В ночь с 7 на 8 декабря мск в Вашингтоне (округ Колумбия, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 7. В его главном событии встретились шестой номер рейтинга в тяжёлом весе Алистар Оверим и 13-й номер Жаирзиньо Розенстрайк.
Победу в бою одержал Розенстрайк, который отправил соперника в нокаут ударом в челюсть за 4 секунды до окончания пятого раунда.
Изначально Оверим на турнире должен был сразиться с Уолтом Харрисом, но Харрис вынужден был сняться с шоу из-за пропажи дочери. Впоследствии полиция обнаружила тело 19-летней девушки.
На счету Оверима в MMA 64 поединка в профессиональной карьере, в которых он одержал 45 побед и потерпел 18 поражений. На счету Розенстрайка 10 боев, в которых он одержал 10 побед.
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