Рябинский — о победе Джошуа: урок бокса для мексиканца

Глава промоутерской компании Андрей Рябинский поделился впечатлениями от победы Энтони Джошуа над Энди Руисом, отметив, что британец преподал сопернику урок.

«Джошуа прекрасно, без риска забрал бой, работая с дистанции. Скучно, но эффективно. Что и требовалось. Просто урок бокса для мексиканца. Это моё мнение», — написал функционер на своей странице в «Инстаграме».

7 декабря Энтони Джошуа и Энди Руис встретились на вечере профессионального бокса в Саудовской Аравии. Британец победил соперника единогласным решением судей. Таким образом, он вернул титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO. Следующим соперником Джошуа должен стать или официальный претендент на пояс IBF Кубрат Пулев, или претендент на пояс WBO Александр Усик.