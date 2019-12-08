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Розенстрайк порвал Овериму губу

Розенстрайк порвал Овериму губу
Бокс/ММА / UFC 0

Ранним утром 8 декабря мск в Вашингтоне (округ Колумбия, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 7. В его главном событии встретились экс-претендент на титул Алистар Оверим и небитый суринамец Жаирзиньо Розенстрайк.

Противостояние завершилось в пятом раунде. За четыре секунды до конца боя Розенстрайк нокаутировал соперника жёстким ударом справа. До этого, на протяжении встречи, соперники обменялись рядом жёстких атак. В одной из них Розенстрай нанёс Овериму неприятную травму, порвав тому губу.

Фото травмы Алистара можно увидеть на официальной странице MMA Fighting в «Твиттере».

Проиграв Розенстрайку Оверим прервал серию из двух побед кряду. Розенстрайк же по-прежнему остаётся небитым и в UFC идёт на серии из четырёх побед.

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