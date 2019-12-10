Шлеменко принял участие в Форуме трезвости
Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко, известный пропагандой здорового образа жизни, принял участие в Форуме трезвости. Об этом сообщил боец на своей странице в «Инстаграме».
«Сегодня принял участие в форуме трезвости в Екатеринбурге, нас было 1400 человек, радуют такие масштабы. Трезвых по убеждениям людей в России всё больше и больше, присоединяйтесь к нам, живите трезво», — написал Шлеменко.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Александра в социальной сети.
Ранее Шлеменко неоднократно критиковал Александра Емельяненко, обвиняя того в пристрастии к алкоголю. Напомним, что Александр Шлеменко следующий поединок проведёт в предстоящий уик-энд. 14 декабря он сразится с экс-бойцом UFC Дэвидом Бранчем.
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