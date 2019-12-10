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Участница первого женского боя в истории UFC подписала контракт с Bellator

Участница первого женского боя в истории UFC подписала контракт с Bellator
Бокс/ММА / UFC 0

Бывшая претендентка на титул UFC в наилегчайшей весовой категории, участница первого женского боя в истории UFC Лиз Кармуш будет выступать в промоушене Bellator, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Стивен Марокко.

7 декабря стало известно, что руководство UFC отчислило Кармуш из лиги. Всего в UFC она провела десять поединков, победив и проиграв по пять раз. Предыдущий бой она провела в августе 2019 года на турнире в Уругвае. Тогда она оспаривала титул чемпионки в наилегчайшем весе и уступила единогласным решением судей Валентине Шевченко.

Отметим, что Bellator в этом году подписал уже вторую известную девушку-бойца из UFC. Ранее соглашение с лигой заключила экс-чемпионка UFC Крис Сайборг.

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