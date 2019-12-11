Джошуа, вероятно, проведёт следующий поединок в апреле 2020 года

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что его клиент, чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа следующий поединок, вероятнее всего, проведёт в апреле 2020 года, сообщает Boxingnews24. Его соперником с большой долей вероятности станет Кубрат Пулев, являющийся официальным претендентом на титул по версии IBF.

Ранее появилась информация, что в случае отказа от обязательной защиты, британец лишится пояса IBF.

Вместе с тем Эдди Хирн подчеркнул, что прежде чем объявлять о поединке, он переговорит с руководителями IBF и WBO. Официальным претендентом на пояс по версии WBO является Александр Усик. В организации также заявили, что у Джошуа есть всего 180 дней на то, чтобы провести бой с украинцем.