Джошуа, вероятно, проведёт следующий поединок в апреле 2020 года

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что его клиент, чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа следующий поединок, вероятнее всего, проведёт в апреле 2020 года, сообщает Boxingnews24. Его соперником с большой долей вероятности станет Кубрат Пулев, являющийся официальным претендентом на титул по версии IBF.
Ранее появилась информация, что в случае отказа от обязательной защиты, британец лишится пояса IBF.
Вместе с тем Эдди Хирн подчеркнул, что прежде чем объявлять о поединке, он переговорит с руководителями IBF и WBO. Официальным претендентом на пояс по версии WBO является Александр Усик. В организации также заявили, что у Джошуа есть всего 180 дней на то, чтобы провести бой с украинцем.
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