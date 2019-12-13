«Кто будет драться – решаю я». Хабиб недоволен словами Уайта о реванше с Конором

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов остался недоволен заявлениями Дэны Уайта о возможном реванше с Конором Макгрегором в случае его победы над Дональдом Серроне.
«По-моему, последние семь или восемь боев из десяти последних проиграл Серроне. И тот тоже почти четвертый год ничего не выигрывает. Это, так скажем, вторая лига, и кто там победит – мне все равно, вообще неинтересно.
Меня удивляет, что Дэйна говорит, что если Конор выиграет и я выиграю, то будет реванш. Кто будет драться – решаю я, так что Конору, прежде всего, надо гонять вес в 70 кг, и, чтобы за пояс подраться, набрать победную серию в десять боев, как это сделал я. Тогда мы подумаем о реванше, а пока он побеждает второсортных бойцов, которые из десяти семь поединков проигрывают, и дерется в 77 кг, реванша не будет», — приводит слова Нурмагомедова Blood and Sweet.
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