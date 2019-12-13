Нганну — Волкову: заткнись, киска
Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну отреагировал на слова Александра Волкова, посоветовав тому «заткнуться».
Россиянин на своей странице в «Твиттере» сообщил, что Фрэнсис в очередной раз отказался от боя с ним.
«Нганну снова уклонился от боя со мной? Или мне показалось? Он так хотел со мной встретиться, но слился сразу же, как только я попросил у UFC организовать нашу встречу и согласился на бой с другим соперником. Он забавный», — написал Волков.
Ответ Нганну был кратким и агрессивным.
«Заткнись, киска», — написал Нганну на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Напомним, 28 марта Фрэнсис Нганну, вероятнее всего, встретится с небитым суринамцем Жаирзиньо Розенстуйком на турнире в Коламбусе.
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