Усман и Ковингтон заработают по $ 500 тыс. за бой на UFC 245, Ян — $ 66 тыс.

В ночь с 14 на 15 декабря мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 245. Накануне стали известны гонорары, которые гарантированно получат участники турнира, сообщает MMAFighting. Самые большие гонорары достанутся участникам главного события вечера, титульного поединка в полусреднем весе — чемпиону Камару Усману и Колби Ковингтону. Оба получат по $ 500 тыс.
Чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй заработает за бой с Алексом Волкановски $ 350 тыс, Волкановски получит $ 250 тыс.
Больше сможет заработать чемпионка организации в двух весовых категориях Аманда Нуньес — её гарантированный гонорар составит $ 350 тыс и ещё $ 100 тыс. она сможет получить в случае победы над Жермейн де Рандами.
Российский боец UFC Пётр Ян заработает за свой бой гарантированные $ 66 тыс. Его соперник Юрайя Фейбер получит $ 250 тыс.
Гонорары участников основного карда турнира UFC 245
Камару Усман — $ 500 тыс.
Колби Ковингтон — $ 500 тыс.
Макс Холлоуэй — $ 350 тыс.
Алекс Волкановски — $ 250 тыс.
Аманда Нуньес — $ 350 тыс. + $ 100 тыс. в случае победы
Жермейн де Рандами — $ 100 тыс.
Марлон Мораес — $ 110 тыс. + $ 110 тыс. в случае победы
Жозе Алду — $ 400 тыс. + $ 50 тыс. в случае победы
Пётр Ян — $ 66 тыс. + $ 66 тыс. в случае победы
Юрайя Фэйбер — $ 250 тыс.
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